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Kaza yapan araçlara yardım etmek isteyen tır, faciaya neden oldu
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kaza yapan araçlara yardım etmek isteyen tır, faciaya neden oldu

Kaza yapan araçlara yardım etmek isteyen tır, faciaya neden oldu

Kaza yapan araçların çekilmesi

Hastane Sağlık Ekibi Tır Şoförü Trafik Kazası Altın 

-Cenazelerin çekilmesi
-Ekiplerin çalışması
-Detaylar

( KASTAMONU )- Kaza yapan otomobillere yardım etmek isteyen tıra, başka bir araç çarptı: 2 ölü, 3 yaralı KASTAMONU

- Kastamonu’da 3 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında baba ve 12 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Tosya karayolu Doğu Çevre Yolunda Hüseyin Erdoğdu idaresindeki otomobil ile Nihat Tepeli yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazayı gören tır şoförü 38 yaşındaki Salim Yakupoğlu ise, yolda durarak başka kazalar olmaması için önlem almak istedi. Bu sırada kazayı fark edemeyen Satı Dağlıoğlu idaresindeki otomobil, tırın altına girdi. Kazada, baba Satı Dağlıoğlu otomobil içerisinde sıkışırken 12 yaşındaki Umut Dağlıoğlu otomobilden fırlayarak asfalta savruldu. Feci kazada baba Satı Dağlıoğlu ve oğlu Umut Dağlıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Hüseyin Erdoğdu (23), Murat Çırpan (30) ve Nihat Tepeli (42), ambülanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken Kastamonu-Ankara karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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