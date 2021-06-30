Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kaza sonrası yol savaş alanına döndü... Fethiye’de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı

Kaza sonrası yol savaş alanına döndü... Fethiye’de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı

- otomobillerden görüntüler

Hastane Citroen Polis Ekipleri Yaralı Kadın Turist 

-- yaralıların sıkıştığı yerden çıkarılması
-- çığlık atadan yaralı kadın
-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobil ile bir cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar arasındaki turist kadının kurtarılma anındaki çığlıkları yürekleri dağladı.Edinilen bilgiye göre, Enes Ö. (22) idaresindeki 54 BT 355 plakalı citroen marka otomobil, Fethiye-Ölüdeniz yolu Oluklu mevkisinde, Amerika uyruklu Bredley Raymond Jordan (50) yönetimindeki 07 NZ 486 plakalı ciple çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Elif Çakaloğlu (22), Eray Öner (22), Şule Doğrul (22), Mashas Jordan (31), Majed Muhammmed (41), Ahmet Alarjani (19) yaralandı.Araçlarda sıkışan yaralılar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Kazada yaralanan yabancı uyruklu kadının araçtan çıkarılma anında çığlıkları yürekleri sağladı. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Fethiye Ölüdeniz yolu kısmen ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşan yolda trafik, polis ekiplerinin kontrolünde sağlandı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı