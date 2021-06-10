KAYSERİ - Tandırda gömülü bulunan iki kişi son yolculuğuna uğurlandı
- Cenaze aracı - Üzüntü yaşayan maktul yakınları - Çiftin cenaze namazının kılınması - Cenazelerin toprağa verilmesiGÜNCELLEME 2 - Kayseri 'de kayıp iki kişinin cesedi bir evin tandırında gömülü bulunduADLİ SÜREÇ VE ÖLDÜRÜLEN ÇİFTİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de iki kişinin cesedi, bir evin tandırında gömülü halde bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaklaşık 20 gün önce yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan M.T. ile F.Ö'yü bulmak için çalışma başlattı.Çalışma kapsamında M.T'nin kardeşi Y.T, yengesi N.T. ve yeğeni B.T. gözaltına alındı.Y.T'nin Kocasinan ilçesi kırsal Emmiler Mahallesi'ndeki evinde arama yapan polis ekipleri, bahçedeki tandıra gömülü cesetlere ulaştı.M.T. ve F.Ö'nün cesetleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.T, N.T. ve B.T, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin hastaneden çıkarılışı sırasında maktullerin yakınları tepki gösterdi.Zanlılardan Y.T. ve B.T, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan, M.T. ve F.Ö'nün cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Emmiler Mahallesi'ne götürüldü. Çiftin cenazesi, burada kılınan namazın ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi. M.T. ve F.Ö'nün bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşadıkları öğrenildi.
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