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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
KAYSERİ - Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün ehliyetine el konuldu

KAYSERİ - Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün ehliyetine el konuldu

KAYSERİ - Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün ehliyetine el konuldu - Kovalamaca sonucu yakalanan otomobilden görüntüler - Alkollü sürücü hakkında cezai işlem yapılmasıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de otomobille polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.Melikgazi ilçesindeki Sivas Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, 06 ATS 85 plakalı otomobili durdurmak istedi.İhtara uymayarak kaçan B.Y'nin (24) kullandığı otomobil, 20 kilometrelik kovalamaca sonucu Argıncık Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde durduruldu.Sürücüye "dur" ihtarına uymamak, alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesildi, ehliyetine el konuldu.Otomobildeki Y.Ş, ile F.E. isimli yolculara ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yapıldı.

Alkollü Sürücü Polis Bild Akalan Araç Kullanmak 

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