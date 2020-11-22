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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
KAYSERİ - Polise ateş eden uyuşturucu zanlısı, kovalamaca sonucu yakalandı

KAYSERİ - Polise ateş eden uyuşturucu zanlısı, kovalamaca sonucu yakalandı

- Uyuşturucu zanlısının polisten kaçarken kullandığı araçtan görüntüler - Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi Kayseri 'de polise ateş eden uyuşturucu zanlısı kovalamaca sonucu yakalandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı, kaçmaya çalışırken ayağı kırılınca polis tarafından yakalandı.Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.C'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Aracında uyuşturucu bulunan zanlı, Bozantı Caddesi'nde kendisini durdurmak isteyen polisten kaçmaya başladı.
Uğurevler Mahallesi'nde çıkmaz sokağa giren şüpheli, hafif ticari aracını kaldırıma çarpınca yaya olarak kaçmaya devam etti. Kaçarken tabancayla ateş eden şüpheliye, polis de havaya ateş ederek karşılık verdi. Polisten kaçarken ayağını kıran zanlı, kendisini takip eden ekiplerce yakalandı. Şüpheli Y.C, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Olay Yeri İnceleme Akalan 

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