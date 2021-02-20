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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KAYSERİ - Otomobille polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü ile 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

KAYSERİ - Otomobille polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü ile 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

- Kaçan araçtaki kişilerden görüntüler - Polisin çalışması Kayseri 'de otomobille polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü ile 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de otomobille polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü ile 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.Melikgazi ilçesinde uygulama yapan ekipler, 38 AAV 217 plakalı otomobili durdurmak istedi.İhtara uymayarak kaçan İ.T'nin (26) kullandığı otomobil, Kalpaklıoğlu Caddesi'nde durduruldu.Sürücüye "Dur" ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesildi.Otomobilde bulunan üç kişi için de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden tutanak tutuldu.

Polis Bild Akalan Araç Kullanmak Ehliyetsiz Sürücü 

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