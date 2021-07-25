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KAYSERİ - Misafir kaldığı eve girmeye çalışan kişi havalandırma boşluğuna sıkışarak öldü
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
KAYSERİ - Misafir kaldığı eve girmeye çalışan kişi havalandırma boşluğuna sıkışarak öldü

KAYSERİ - Misafir kaldığı eve girmeye çalışan kişi havalandırma boşluğuna sıkışarak öldü

- Ekiplerin binanın çatısında inceleme yapması - İtfaiye aracı ve ambulansın bina önünde bekleyişiMisafir kaldığı eve girmeye çalışan kişi havalandırma boşluğuna sıkışarak öldüKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de misafir olarak kaldığı arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmeye çalışırken sıkışan kişi, hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Şeker Mahallesi 3167. Sokak'taki arkadaşı M.M'nin evinde misafir olarak kalan M.D. (26) dışarıda kalınca çatıdaki havalandırma boşluğundan eve giremeye çalıştı.Ev sahibi M.M, bir süre sonra arkadaşı M.D'nin havalandırma boşluğunda sıkıştığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Ekipler, M.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis İsaf Bild Havalandırma Boşluğu 

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