KAYSERİ - Lokantanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
- Yangının çıktığı işletme - Yangının söndürülmesi - İtfaiyenin çalışması Kayseri 'de lokantanın çatısında çıkan yangın hasara neden olduKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Talas ilçesinde, lokantanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.Atatürk Bulvarı'nda bulunan tek katlı lokantanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Müşterilerin tahliye edildiği lokantadaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Çatıda hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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