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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KAYSERİ - Kayıp iki kişinin cesedi bir evin tandırında gömülü bulundu - Zanlıların sevki

KAYSERİ - Kayıp iki kişinin cesedi bir evin tandırında gömülü bulundu - Zanlıların sevki

- Şüphelilerin emniyete ve sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesine getirilişi - Maktullerin yakınlarının tepkisiGÜNCELLEME - Kayseri 'de kayıp iki kişinin cesedi bir evin tandırında gömülü bulunduZANLILARIN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ EKLENDİKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de iki kişinin cesedi, bir evin tandırında gömülü halde bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaklaşık 20 gün önce yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan M.T. ile F.Ö'yü bulmak için çalışma başlattı.Çalışma kapsamında M.T'nin kardeşi Y.T, yengesi N.T. ve yeğeni B.T. gözaltına alındı.Y.T'nin evinde arama yapan polis ekipleri, bahçedeki tandıra gömülü cesetlere ulaştı.M.T. ve F.Ö'nün cesetleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.T, N.T. ve B.T. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin hastaneden çıkarılışı sırasında maktullerin yakınları tepki gösterdi.

Polis Hastane Gesi Polis Ekipleri Trol 

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