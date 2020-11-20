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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
KAYSERİ - İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

KAYSERİ - İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

- Olay yerinden görüntüler - Yaralılara ambulanslarda müdahale edilmesi - Kazaya karışan araçlardan görüntüler Kayseri 'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Doğuş Caddesi'nde sürücüleri henüz belirlenemeyen 38 FE 684 plakalı otomobil ile 38 US 911 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yakındaki boş bir dükkana girdi.Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı.Kazanın ardından taraflar arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırdı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri 

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