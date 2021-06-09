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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KAYSERİ - Hakkında 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ - Hakkında 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

- Firari hükümlünün drone destekli operasyonla yakalanması (Emniyet Müdürlüğü) - Hükümlünün emniyetten çıkarılması Kayseri 'de hakkında 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de hakkında 27 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü drone destekli operasyonda yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "güveni kötüye kullanma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 27 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 2019 yılından beri firari olan C.B'nin Hacılar ilçesi Akdam Mahallesi'ndeki bağ evinde saklandığını tespit etti. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin de katılımı, İHA Büro Amirliğinin drone desteği ile ikamete düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı.Bağ evinde, dedektör köpeklerin de katıldığı aramada bir av tüfeği ve 5 fişek ele geçirildi.Firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Cezaevi'ne teslim edildi.Öte yandan, operasyon sırasında ikamette bulunan D.B'nin de Melikgazi Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Bürosu tarafından arandığı öğrenildi.

Köpek Akalan Firari Hükümlü Hapis Cezası Dedektör Köpek 

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