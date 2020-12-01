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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
KAYSERİ - Freni boşalan kamyon bahçe duvarına çarparak durabildi

KAYSERİ - Freni boşalan kamyon bahçe duvarına çarparak durabildi

- Kazanın yaşandığı sokak - Devrilerek yan yatan kamyon - Hasar gören bahçe duvarı - Polis ekiplerinin çalışması Kayseri 'de freni boşalan kamyon bahçe duvarına çarparak durabildiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Talas ilçesinde freni arızalanan kamyon, bahçe duvarına çarparak durabildi.M.D'nin kullandığı 38 JM 839 plakalı forklift taşıyan kamyon, Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeyken freni arızalanınca kontrolden çıktı.Kamyon yol üzerindeki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.Sürücünün yara almadığı kazada kamyon ve bahçe duvarında hasar oluştu.

Bild Trol 

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