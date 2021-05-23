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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi

- Olay yerindeki ambulans ve itfaiye araçları - Hastaların tahliye edilmesi Erciyes Üniversitesi Hematoloji - Onkoloji Hastanesi'nde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hematoloji - Onkoloji Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, M. Kemal Dedeman Hematoloji - Onkoloji Hastanesi'nde, tadilat sırasında, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu.İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Çevrede önlem alan ekipler, binayı tahliye etti.İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.Yangında dumandan etkilenen hastane personeli ve hastalardan 15 kişiye, diğer servislerde müdahale edildi.

Kaynak Makinesi Polis Hastane 

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