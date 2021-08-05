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Kayseri'deki FETÖ operasyonunda polis eşlerinden sorumlu 4 mahrem imam gözaltına alındı
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kayseri'deki FETÖ operasyonunda polis eşlerinden sorumlu 4 mahrem imam gözaltına alındı

Kayseri'deki FETÖ operasyonunda polis eşlerinden sorumlu 4 mahrem imam gözaltına alındı

Şahısların sağlık kontrolüne getirilmesi ve götürülmesi

Operasyon Öğretmen Gözaltı Terör Örgütü Polis Ekipleri 

-Hastaneden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda, polis eşlerinden sorumlu mahrem imamlar oldukları tespit edilen 4 kadın gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde polis eşlerinden sorumlu mahrem imamlar oldukları tespit edilen ve kentte yaşadığı öğrenilen 4 kadını yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, aralarında öğretmen ve çeşitli meslek gruplarından olan 4 kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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