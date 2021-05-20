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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kayseri'de sağlık çalışanları İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

Kayseri'de sağlık çalışanları İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

- Sağlık çalışanları, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid - i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermesi - Grup adına konuşan Uzman Doktor Ahmet Acer'in konuşmasıKAYSERİ (AA) - Kayseri Sağlık ve Medeniyet Derneği üyesi doktor, diş hekimi, eczacı ve öğrencilerden oluşan sağlık çalışanları, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid - i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.Anadolu'daki ilk tıp okulu olan ve günümüzde müzeye dönüştürülen Gevher Nesibe Medresesi önünde düzenlenen "Kudüs ve mazlumlara destek" etkinliğinde bir araya gelen sağlık çalışanları, İsrail'i protesto etti.Grup adına konuşan Dr. Ahmet Acer, İsrail'in Filistin'in tamamında insanlık dışı saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi.

Bir avuç Müslüman'ın 70 yıldır Kudüs ve Aksa'nın izzetini savunduğunu anlatan Acer, uzun yıllardır ramazan aylarında Gazze'nin bombalandığını ifade etti.
Acer, Filistinlilerin Mescid - i Aksa'da ibadet etmesinin engellenmesi için kapılarının kapatıldığını vurgulayarak bunun adının zulüm olduğunu dile getirdi.İsrail'i "terör devleti" olarak gördüklerini belirten Acer, şunları kaydetti:"Terör devleti İsrail, tüm insanlığı ve Müslümanları bu yapılan insanlık dışı eziyet ve muameleye alıştırmaya çalışan bir inat ve istikrarla baskınlarına devam etmektedir. Ramazan ayının kutsiyetine ve oradaki Müslümanların inancına zerre kadar saygısı olmayan bu zalim anlayış, 9 Mayıs günü fanatik grupların yapacağı eylem için Mescid - i Aksa'ya girmiş ve çatışmalar yaşanmıştır. Yüzlerce kardeşimiz yaralanmış ve tedavileri halen devam etmektedir. İnsanlık ise dizi, film izler gibi baskını ve acıyı izlemeye devam etmektedir."Etkinlikte, doktorlar İsa Üzüm, İsmail Dursun ve İbrahim Özcan da Filistin'deki saldırılar nedeniyle oluşan sağlık sorunlarını anlatan birer konuşma yaptı.

Çatışma Diş Hekimi Sağlık Çalışanları Öğrenciler Saldırı 

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