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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Kayseri’de hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs bina sakinleri tarafından yakalandı

Kayseri’de hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs bina sakinleri tarafından yakalandı

-Şüphelinin ekipler tarafından aranmasından detaylar

Polis Akalan Hırsız Polis Ekipleri 

--Olay yerinden detaylar
--Şüphelinin götürülmesinden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde hırsızlık yapmak için apartmana girdiği iddia edilen bir kişi, bina sakinleri tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Seyitgazi Mahallesi Hayber Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bina sakinleri apartmanın bodrum katından ses geldiğini fark etti. Bunun üzerine bodrum kata inan bina sakinleri burada kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi ile karşılaştı. İddiaya göre, hırsızlık yapmak için binaya giren şüpheli şahıs bina sakinleri tarafından etkisiz hale getirildi.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri şahsın üzerinde yaptığı aramada çok sayıda anahtar buldu. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (EK
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