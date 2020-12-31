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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kayseri'de hareketli dakikalar: Polisi vuran şahıs PÖH'ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Kayseri'de hareketli dakikalar: Polisi vuran şahıs PÖH'ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Polis ekiplerinden görüntüler

Acil Servis Polis Aracı Termal Kamera Akalan Polis Ekipleri 

-Zırhlı araçlardan görüntüler
-Şahsın yakalanması
-Şahsın polis aracına konulması
-diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde asayiş kontrolü yapan polis ekibini silahla vurarak hafif şekilde yaralayan ve ardından kanala saklanan şahıs, Polis Özel Harekatı'nda katıldığı nefes kesen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Germir Mahallesi 427. Sokak üzerinde asayiş kontrolü yapan polis ekipleri, şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçta bulunan şüpheliler, polis ekiplerinin arama yaptığı sırada silah ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir polis hafif şekilde yaralanırken, şüpheli iki kişi de kaçtı. Yaralı polis ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgeye de çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zırhlı araçlar ve termal kameralar ile bölgede arama yapan ekipler, kanal içerisinde saklanmaya çalışan şüpheli bir şahsı, kıskıvrak yakaladı. İsminin Ömer Ö. olduğu öğrenilen şüpheli şahıs gözaltına alınırken, kaçan Murat K.'yı yakalamak içinde çalışma başlatıldı. Şahsın yakalandığı anda yaşanan hareketli dakikalarda saniye saniye kameralara yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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