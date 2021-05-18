KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması İç Anadolu'daki esnafı sevindirdi
KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması İç Anadolu'daki esnafı sevindirdi - Kayseri 'deki işletmeler - Kayseri 'de oto yıkama işletmecisi Furkan Altuner ile röportaj - Oto tamircisi Kadir Sönmez ile röportajCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde hibe ödemesi yapılacağına ilişkin açıklaması, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri , Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'deki esnafı mutlu etti. Kayseri 'de oto yıkama işletmecisi Furkan Altuner, destek açıklamasıyla moral bulduğunu ve hiç yoktan bir gelir olarak gördüklerini söyledi.
Salgından olumsuz yönde etkilediklerine değinen Altuner, şunları kaydetti:"Bu süreçten biz de olumsuz etkilendik. İşletmemi geçen sene açtım. Faaliyete geçtikten sonra pandemi geldi. İşlerimiz iyiydi ama pandemi işlerimize sekte vurdu. Bu sene özellikle şartlar daha ağır geçmeye başladı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, ben memnun oldum. Bu desteği en azından 1 aylık maaş gibi değerlendirdik ve evimizin, kendimizin şahsi ihtiyaçlarını giderecek bir rakam, kendi adıma memnun oldum."Oto tamircisi Kadir Sönmez de destek paketinin esnafa zor dönemde ilaç gibi geldiğinin altını çizdi.Devletin bu süreçte imkanları ölçüsünde vatandaşının, esnafının yanında olmaya çalıştığına dikkati çeken Sönmez, "Devletimiz elinden geldiği kadar destek olmaya çalışıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu salgından kurtuluruz ve her şey iyi olur." diye konuştu.
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