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KAYSERİ - Bakan Akar: 'Savunma ve havacılık alanında atılan her adım TSK'nın mücadelesine önemli katkılar sağlamaktadır'
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
KAYSERİ - Bakan Akar: 'Savunma ve havacılık alanında atılan her adım TSK'nın mücadelesine önemli katkılar sağlamaktadır'

KAYSERİ - Bakan Akar: 'Savunma ve havacılık alanında atılan her adım TSK'nın mücadelesine önemli katkılar sağlamaktadır'

KAYSERİ - Bakan Akar: "Savunma ve havacılık alanında atılan her adım TSK'nın mücadelesine önemli katkılar sağlamaktadır" - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıKAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü FASBAT Tesisleri'nde düzenlenecek "A400M FASBAT Uçak Bakım Hangarının Açılışı, Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağının Teslimi ve Stratejik İş Birliği Anlaşmaları Sertifika Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

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