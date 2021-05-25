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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
KAYSERİ - Bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

KAYSERİ - Bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

- Zanlının sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesine getirilmesi - Kayseri Devlet Hastanesi - Zanlının hastaneden götürülüşüBağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de, farklı ilçelerdeki 7 bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan, Bünyan ve Sarıoğlan ilçelerindeki 7 bağ evinden kanepe, çapa motoru ve matkap gibi malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Bu kapsamda yapılan incelemelerde, hırsızlık zanlısı A.C.Ş. gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusu tamamlanan A.C.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hastane Hırsızlık Zanlısı Hırsız Avcılık Çapa Motoru 

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