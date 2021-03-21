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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
KAYSERİ - Apartmanda çıkan yangında balkonda mahsur kalan 8 kişilik aileyi itfaiye kurtardı

KAYSERİ - Apartmanda çıkan yangında balkonda mahsur kalan 8 kişilik aileyi itfaiye kurtardı



: - Olay yerinden görüntüler - Yanan ev - İtfaiyenin söndürme çalışması - Dumandan aşağı inemeyen ailenin itfaiye yardımıyla aşağı indirilmesi Kayseri 'de apartmanda çıkan yangında balkonda mahsur kalan 8 kişilik aileyi itfaiye kurtardıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Kocasinan ilçesinde apartmanda çıkan yangın nedeniyle balkonda mahsur kalan 5'i çocuk 8 kişilik Suriyeli aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki üç katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede yükselen alevleri görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.Apartmanı kaplayan duman nedeniyle en üst katta oturan Suriyeli aile, evlerinin balkonunda mahsur kaldı. Ekipler, balkona yangın merdiveni uzatarak 5'i çocuk 8 kişiyi tahliye etti.Kurtarılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Mahsur Kaldı Polis Şili Sağlık Ekipleri Yükselen 

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