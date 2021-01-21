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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kayıp Gülistan Doku soruşturmasında şüpheli eski erkek arkadaşın üvey babası polislikten ihraç edildi

Kayıp Gülistan Doku soruşturmasında şüpheli eski erkek arkadaşın üvey babası polislikten ihraç edildi

arşiv görüntüler

Sosyal Medya Şehit Kişisel Bilgi Polis Memuru Üvey Baba 

-Fotoğraf

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de bir yılı aşkın süredir haber alınamayan üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyasında şüpheli sıfatıyla yer alan eski erkek arkadaşı Z.A'nın polis olan üvey babası E.Y polislikten ihraç edildi. 5 Ocak 2019 tarihinde Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku kayıp olmuş, karada ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılan aramalarda bir sonuç elde edilememişti. Dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Z.A'nın polis olan üvey babası E.Y. hakkında Doku’nun Ablası Aygül Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle Tunceli Valiliği tarafından idari soruşturma başlatılmıştı. İdari soruşturmanın tamamlanmasının ardından dosya, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği bildirildi.
Ayrıca sosyal medya hesaplarında yapılan inceleme ve araştırmalardan sonra Tunceli Valiliği’nin önerisi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından Z.A'nın babası E.Y. polislik mesleğinden ihraç edildi. Öte yandan meslekten ihraç edilen E.Y'nin Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi 2018 yılında şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu hakkında da sosyal medya üzerinden olumlu ifadeler kullandığı ileri sürüldü.
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