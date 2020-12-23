Kayıp Elif bulundu... 20 gün tır dorsesinde kalmış

-kızın fotoğrafları



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ailesi ile ikamet eden Elif Eylül Şen, bir süre önce evi terk etti. Yaklaşık 1 aydır haber alınamayan Şen, Kapaklı ilçesinde bir evde bulundu. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaklaşık 1 aydır aranan 15 yaşındaki Elif Eylül Şen, Kapaklı ilçesinde bir evde bulundu. Şen’in 1 TIR’da yaklaşık 20 gün boyunca kaldığı öğrenilirken, herhangi bir cinsel istismara uğramadığı kaydedildi. Şen, bulunmasının ardından ailesine teslim edildi. Kapaklı’da bir evde bulunan Şen’in kayıp olmasıyla alakalı 4 kişi ise gözaltına alındı. Emniyetteki soruşturmasının ardından şahıslar adliyeye çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. HG-



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