Kayıp çocuğunu teşhis etmek için morg önüne gelen annenin zor anları

-Morg önünden detay

-Anne dışarıda feryat etmesi detay

-Yakınlarının sakinleştirmesi detay

-Anne ağlaması detay

-Yakınları detay

-Diğer detaylar

-Arşiv görüntüler



( ANTALYA -ÖZEL)- Acılı anne cenazeyi teşhis edemedi- Morg önünde fenalık geçiren anneyi yakınları teselli etti ANTALYA



- Antalya'nın Kemer İlçesi açıklarında bulunan erkek cesedinin 8 gündür kayıp olan oğlu Ramazan Özkan'a ait olabileceği ihtimali üzerine teşhis için Adli Tıp Kurumuna çağrılan anne fenalık geçirdi. Yapılan incelemede oğlunu teşhis edemeyen anne, yakınlarının kollarında evine geri gitti. Bugün saat 13.00 sıralarında Kemer İlçesi Kiriş Koyu açıklarında ceset gören vatandaşlar, durumu Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, cesedi alarak Kemer Marina’ya getirdi. Bölgeye, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, önce Kemer İlçe Devlet Hastanesine ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cesedin 8 gün önce Düden Parkta kaybolan Ramazan Özkan’a ait olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, teşhis için aileden yardım istedi. Oğlunu teşhis etmek için yakınları ile birlikte morgun önüne gelen acılı anne Sabihan Özkan, uzun süre içeri giremedi. Fenalık geçiren anneye yakınları yardım etti. Gözü yaşlı annenin, “Gözümün bir tanesi gitti. Yüreğim yandı. Ben bittim. Sen hayvanların ile mutluydun. Oğlum nereye gittin? Benim çocuğumun kime ne zararı oldu. Ramazan’ım yaktın beni. Canımın için oğlum. Daha benim çocuğum gençti. Kime ne zararı oldu. Evladımın başını yediler. Peşlerini bırakmayacağım” demesi adeta yürekleri dağladı. ir süre sonra içeri giren anne oğlunu teşhis edemedi. Cesedin Ramazan Özkan'a ait olup olmadığı yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. (EG-



loading...