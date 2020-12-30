Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kaya parçasının altında kalan çoban hayatını kaybetti

Kaya parçasının altında kalan çoban hayatını kaybetti

- AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇOBANIN CANSIZ BEDENİNİ ÇIKARMA ÇALIŞMASI

Cenaze 

--ÇOBANIN FOTOĞRAFI

( BURDUR )- Isınmak için ateş yaktığı kaya üzerine çöktü BURDUR

- Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler Beldesi Kavacık köyünde çobanlık yapan çoban, kuytu bir alanda ısınmak için ateş yaktığı sırada kaya parçasının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Kavacık köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuytu bir alana ısınmak için ateş yakan çoban Adil Günay (70) , üzerine yaklaşık 4-5 tonluk kaya parçasının düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine AFAD ve Bucak Belediyesi İtfaiye Kurtarma ekipleri sevk edilirken, talihsiz adamın cansız bedenini kayaların arasından güçlükle çıkarıldı.Talihsiz adamın cenazesi Bucak devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ÖÖ-CTK-MÇ-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement