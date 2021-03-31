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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Katolik rahipten skandal istek - Vatandaşlardan maskelerini çıkarmalarını istedi

- Katolik rahipten skandal istek - Vatandaşlardan maskelerini çıkarmalarını istedi

-Rahibin vatandaşlardan maskelerini çıkarmasını istediği anlar

Rahip Skandal Kalaba Irak 

--Rahibin kadının maskesini çıkardığı ve yere attığı anlar

( TEGUCİGALPA ) - Katolik rahipten skandal istek- Vatandaşlardan maskelerini çıkarmalarını istedi TEGUCİGALPA

- Honduras’ta Katolik bir rahip ayin sırasında, korona virüs salgınını hiçe sayarak, vatandaşlardan maskelerini çıkarmalarını isteyerek, “Kahretsin bunları bize zorlayanları” dedi.
Korona virüs salgını tüm dünyada etkisi devam ederken, vaka ve can kayıpları artıyor. Honduras’ın Copan kentindeki San Juan Bautista de Corquin cemaatinin rahibi Rolando Pena, dün düzenlediği ayin sırasında vatandaşlardan maskelerini çıkarmalarını isteyerek, hakaretler savurdu. “Bırakın tüm bu saçma işleri” Sosyal medyada yayılan görüntülerde, rahibin bir kadının maskesini zorla çıkarıp yere fırlattığı dikkat çekti. Rahip o anlarda ise, “Bırakın tüm bu saçma işleri. Kahretsin bunları bize zorlayanları. Böyle mutluysan, Tanrı’nın yürüdüğü yolda benimle yürüme. Hemen git buradan. Çıkar şunu. Özgürce gel benimle. Kendimizi beraber keşfedelim. Beraber gidelim Tanrı’nın yolunda" dedi.
Görüntülerde başka bir vatandaş ise, “Ölüm gelecekse zaten bizi bulacaktır” diyerek, diğer vatandaşları rahibe katılmaya ve maskelerini atmaya davet etti. Rahip daha sonra, bir adamın maskesini çıkarmak için kalabalığın arasından geçerek, “Aman Tanrım, ne utanç verici. Oraya gitmek ve maskesini çıkarmak için bunun zorundayım. Bu nasıl mümkün olabilir" diyerek isyan etti. “Şaka yaptım” Görüntülerin büyük tepkiye neden olmasının ardından rahip, "Vaaz verirken şaka yaptım” diyerek kendini savunurken, yaşananların espri olduğunu iddia etti. Pena, her an maske taktığını iddia ederek, herkesi maske takmaya davet etti.
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