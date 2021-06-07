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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KASTAMONU - Tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KASTAMONU - Tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

- Kaza yeri - Otomobilden görüntü - Ekiplerin çalışması Kastamonu 'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Salim Kalkancı (65) yönetimindeki 06 TMM 21 plakalı otomobil, Doğu Çevre Yolu'ndaki Tosya Kavşağı'nda Abdullah Sarıtaş idaresindeki 01 P 2733 plakalı tırla çarpıştı.Kazada çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobildeki sürücü Salim Kalkancı ile Saime (65) ve Celal Kalkancı (64) yaralandı.Sıkıştıkları yerden itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla çıkarılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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