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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KASTAMONU - Çocukluk hayali olan ahşap bisikletle ilçe sokaklarında pedal çeviriyor

KASTAMONU - Çocukluk hayali olan ahşap bisikletle ilçe sokaklarında pedal çeviriyor

- Haluk Kaya'nın ahşap bisikleti sürmesi - Bisikletten görüntü - Haluk Kaya ile röportajÇocukluk hayali olan ahşap bisikletle ilçe sokaklarında pedal çeviriyor - Kastamonu 'nun İnebolu ilçesinde hayali olan ahşap bisikleti 58 yaşında yapan Haluk Kaya, işe gidip gelirken de bunu kullanıyorKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun İnebolu ilçesinde yaşayan Haluk Kaya (58) ahşap malzeme ile bisiklet yaptı.İnebolu Gümrük Müdürlüğünde görev yapan Haluk Kaya, 3 ayda yaptığı bisikletiyle ilçe sokaklarında pedal çevirmeye başladı.
Kaya, AA muhabirine, çocukluğundan beri ahşap bisiklet yapmayı hayal ettiğini söyledi.

İnebolu'da 3 yıldır görev yaptığını belirten Kaya, "Çocukluğumdan beri böyle bir ahşap bisiklet yapmak hayalimdi. İnebolu'ya gelince ortam da müsaitti, hayalimi gerçekleştirmek için böyle bir tasarım yaptım." dedi.
Bisikletini 3 ayda yaptığını ifade eden Kaya, "Bu bisikleti gürgen ağacından yaptım. Tasarımı da işçiliği de tamamen bana ait. Zımparasını, kesmesini komple ben yaptım. İnebolu'da yaptığım için ve İnebolu'yu sevdiğim için bisikletime İnebolu ismini verdim. İnebolu'nun gerçekten duyurulması gereken bir tarihi yapısı, dokusu ve özelliği var. Her yerde İnebolu'nun duyurulması, anılması lazım. İşe şu anda bu bisikletimle gidip geliyorum. Arabayı bıraktım. Sabahları akşamları hem spor amaçlı hem de hobi olarak biniyorum." diye konuştu.
Kaya fırsat bulduğunda ahşap bisiklet yapımını sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

Muhabir Bisiklet Irak 

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