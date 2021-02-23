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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kasiyer, kaçmaya çalışan hırsızları arabaya asılarak böyle engellemeye çalıştı

Kasiyer, kaçmaya çalışan hırsızları arabaya asılarak böyle engellemeye çalıştı

Güvenlik kamerası

Siyer Market Kamera Hırsız Irak 

-Görgü şahidi röp

( İSTANBUL )- Kasiyerin araç kapısında asılı kaldığı anlar kamerada- Esenyurt'ta hırsızların peşinden kovalamaya çalışan kasiyer, kameralara böyle yansıdı İSTANBUL

- Esenyurt'ta bir markete giren iki kadın, çaldıkları ürünlerle birlikte araca binerek kaçmak istedi. Kadınları durdurmak isteyen kasiyer, otomobilin kapısına asılınca korkutan görüntüler ortaya çıktı. Kaçan arabanın kapısında metrelerce asılı giden market çalışanı, kameralara böyle yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Bir markete gelen iki kadın, içeride aldıkları ürünleri bir poşete koyarak çıkmak istedi. Kadınların hırsızlık yaptığını fark eden kasiyer, duruma müdahale etmek istedi. Marketten çıkan kadınları durdurmak isteyen kasiyer, polis çağıracağını söyledi.

Ancak uyarıları dikkate almayan kadınlar, kendilerini bekleyen araca binerek kaçmaya çalıştı. Market çalışanı da kadınların peşinden araca binmek istedi. Ancak kasiyerin hamle yaptığı sırada otomobil aniden hareket etti. Otomobilin açık olan ön kapsına tutunarak bir ayağını içeri atmayı başaran çalışan, metrelerce bu şekilde gitti. Yaşanan olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Olayı gören bir esnaf, "Bağırtı sesine dışarı çıktım. Dışarı çıktım. Kadınlar araca binmeye çalışıyordu. Sordum hırsızlık var dediler. Marketten bir şeyler almışlar. Kasiyer araba peşinden sürüklendi. Sonunda bıraktı" ifadelerini kullandı. (ECİ-ÖFA- MB-
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