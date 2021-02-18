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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kartepe’de kartpostallık görüntüler

Kartepe’de kartpostallık görüntüler

Kartepe'deki kar manzarasından drone görüntüleri

Cezbe Kar Kalınlığı Kış Turizmi Yağan Kar Yağışı 

-Aktüel görüntüler
-Vatandaş ile röportaj
-Detay

( KOCAELİ -ÖZEL-DRONE)- Kayak tutkunlarının akınına uğrayan Kartepe’de mest eden Sapanca Gölü manzarası KOCAELİ

- Her yıl on binlerce kayak tutkunun uğrak noktası haline gelen Kartepe’de kar kalınlığı 1 buçuk metreye ulaştı. Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla eşsiz güzellik sunan Kartepe havadan görüntülendi. Kocaeli’yi yaklaşık 4 gündür etkisi altına alan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Türkiye’nin kış turizminde önemli merkezlerinden biri olan Kartepe’de de etkili olan yağış ile birlikte, kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü manzarasıyla eşsiz güzellikler sunan Kartepe’de, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Ağaç dallarının üzerindeki kar birikintileriyle eşsiz görüntüler oluşturan Kartepe’de, kar manzarası drone ile görüntülendi. Sapanca Gölü'nün Kartepe'den manzarası ise mest etti. "1 buçuk metre kar var" Bu yıl yağan karın beklentilerin üzerinde gerçekleştiğine dikkat çeken işletmeci Cihan Şimşek, “Geçen sene daha az yağdı. Bu sene daha fazla yağdı. Herkes gibi bizde kar yağışını bekliyorduk. Ama pandemi sebebiyle işletmelerin kapalı olması işletmeciler için iyi olmadı. Ama ülke için, kuraklık için çok iyi oldu. Şuan 1 buçuk metre kar var. Vatandaşlarımız maalesef kara ilgi göstermedi. Hem ekonomik sorun, hem de pandemi sebebiyle böyle oldu. Ama kar aşağılarda yağmayıp dağlarda olduğu sürece insanları cezbediyor” dedi.
Şimşek, Kartepe’nin her mevsim güzel olduğunu da sözlerine ekledi.
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