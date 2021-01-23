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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kartal’da kaçak tütün operasyonu: 350 kilo tütün ele geçirildi

Kartal’da kaçak tütün operasyonu: 350 kilo tütün ele geçirildi

Operasyonda ele geçirilenler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kaçak Akalan Bandrol Sigara Irak 


- Kartal’da kaçak tütün satışı yapılan bir adrese operasyon düzenlendi.
340 kilogram kaçak tütün, 9 kilo 250 gram açık kıyılmış tütün, 294 bin 600 adet boş makaron ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli yakalandı. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “4733 Sayılı Kanuna Muhalefet” konuları ile ilgili Kartal’da yaptığı çalışmaları kapsamında, 21 Ocak tarihinde saat 18.30 sıralarında Hürriyet ve Cumhuriyet Mahallelerinde operasyon düzenledi.
Kaçak tütün satışı yaptığı bilgisi üzerine U.S. isimli bir erkek şahsın ikamet ve iş adresine yapılan baskın yapıldı. İşyeri ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 1’er kilogramlık paketler halinde 340 kilogram tütün, 9 kilo 250 gram açık kıyılmış tütün, 294 bin 600 adet boş makaron, 5260 adet dolu makaron, 2 adet elektrikli sigara dolum makinesi, 284 adet bandrol ele geçirildi. Şüpheli U.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan yapılan adli işlem yapıldı. U.S. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
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