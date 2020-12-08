Kartal’da çöken bina soruşturmasına yeni dava: Belediye çalışanlarının hapsi istendi



- Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin binanın ruhsatının alındığı 1992 yılından çöktüğü tarihe kadar Kartal Belediyesi’nde görev yapan 31 kişi hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kartal’da 6 Şubat 2019 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin, binanın ruhsatının alındığı 1992 yılından çöktüğü tarihe kadar Kartal Belediyesi’nde görev yapan imar müdürü, mıntıka mühendisi ve şefinin de aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bilirkişi raporunda ‘tali’ kusurlu bulundular Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 32 kişi mağdur olarak bulunurken, 31 kişi ise şüpheli sıfatıyla yer aldı. Soruşturma kapsamında kusur tespitine yönelik alınan bilirkişi raporunda, belediyenin ruhsat ve yapı kontrol biriminde görevli, kontrol ve denetleme yükümlülüğü olan belediye görevlilerinin tali kusurlu olduğu aktarıldı. Binanın yapı ruhsatının düzenlendiği 20 Ekim 1992 tarihinden, yıkıldığı 6 Şubat 2019 tarihine kadar Kartal Belediyesi İmar/ Şehircilik Müdürlüğü’nde müdür, mıntıka mühendisi ve şefi olarak görev yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. “İskan bulunmamasına rağmen abonelik hizmeti verildi” İddianamede, binanın ruhsata aykırı olarak yapılıp tamamlandığı, binaya toplam 7 kat olarak ruhsat verilmesine rağmen kaçak olarak 2 kat daha çıkıldığı, binanın ruhsat ölçülerinden en ve boy olarak daha büyük inşa edildiği, betonun istenilen basınç dayanımında olmadığı, tüm bu nedenlerin binanın yıkılmasına neden olduğunun belirtildi. Binaya yapı izni verilmesine rağmen kullanım izninin yani iskanının bulunmadığı, binanın kullanım izninin bulunmamasına rağmen binaya 29 Mayıs 1995 tarihinde elektrik aboneliği, 13 Haziran 1996 tarihinde ise su aboneliği verildiği kaydedildi. Kullanma izni bulunmayan yapılara elektrik, su ve kanalizasyon hizmeti verilemeyeceği, buna rağmen yıkılan binaya bu hizmetlerin belediye tarafından verildiği bilgisine yer verildi.

2001'de müteahhide yazı gönderildi Kartal Belediye Başkanlığı’nca binanın müteahhidi olan Hikmet Yeşilyurt adına 2001 yılında ‘hasar tespit’ konulu yazı gönderildiğinin vurgulandığı iddianamede, yazıya göre, binada 17 Ağustos 1999 depreminden sonra yapılan gözlemlerde hasar tespit edilmediği ancak binanın zemin yapısının zayıf olduğu aktarıldı. “Denetim ve kontroller zamanında yapılmadı” İddianamede, binadaki kaçak katlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı belirtilirken, yıkılan Yeşilyurt Apartmanı’nın imar yapı izninin verilmesine rağmen binanın ruhsata, yapı izin belgesine aykırı olarak yapıldığı, buna rağmen binanın belediye ekipleri tarafından hiçbir şekilde denetlenmediği, denetim ve kontrollerin zamanında ve yerinde yapılmadığı vurgulandı. Binanın inşaatı aşamasında da belediyelerin denetleme ve kontrol görevini yerine getirmesi gerektiği, buna rağmen mıntıka mühendisi ve şefi olarak görev yapan şüphelilerin bu görevleri yerine getirmedikleri, bu şüphelilerin amiri konumundaki imar müdürlerinin de gözetim ve denetim yükümlülüklerine yerine getirmedikleri kaydedildi. “Ruhsata aykırı yapılan binanın mühürlenmesi gerekiyordu” Şüphelilerin görevlerini layıkıyla yapmaları halinde ruhsata aykırı olarak yapılan binanın mühürlenmesi, ruhsata aykırı yapılan kat ve eklentilerinin ortadan kaldırılması gerektiği ama bu işlemlerin yapılmadığı anlatıldı. Yeşilyurt Apartmanı’nın diğer etkenlerin de birleşimi ile yıkıldığı, şüphelilerin eylemleriyle birçok vatandaşın ölmesi ve yaralanması ile sonuçlanan yıkım olayı arasında uygun illiyet bağının bulunduğu belirtildi. 15 yıla kadar hapis istemi İddianamede, şüphelilerin kusurlu davranışları ile 21 kişinin ölümüne, 17 kişinin yaralanmasına neden oldukları belirtilerek, 31 şüphelinin “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Öte yandan, mimar Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu ile inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran’ın ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15 yıla kadar yargılandıkları dava sürüyor. (GE-



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