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Kartal'da annesini ve kardeşini öldüren güvenlikçinin borçları olduğu ortaya çıktı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kartal'da annesini ve kardeşini öldüren güvenlikçinin borçları olduğu ortaya çıktı

Kartal'da annesini ve kardeşini öldüren güvenlikçinin borçları olduğu ortaya çıktı

arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Annesini ve kız kardeşini öldüren kişi, 'Gebze'de UFO gören güvenlik görevlisi' çıktı İSTANBUL

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- Kartal'da annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldüren ve cinayeti itiraf eden güvenlik görevlisi Ahmet Özcan'ın borç içerisinde olduğu ve annesine evini sattırmak istediği iddia edildi. Öte yandan Özcan'ın 2013 yılında 'Gebze'de UFO gören güvenlik görevlisi' şeklinde basında yer aldığı öğrenildi. Kartal Atalar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde anne Azime Özcan ve kızı Yasemin Özcan'ın bir dairede cesedine ulaşılmış ve olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. Güvenlik görevlisi Ahmet Özcan'ın iki gün önce annesi Azime Özcan ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi. Ahmet Özcan'ın borçları olduğu ve bu nedenle evi satması için annesine baskı yaptığı öğrenildi. Özcan'ın daha önce de annesi Azime Özcan'a kendilerine ait bir daireyi sattırdığı ortaya çıktı. Ayrıca Özcan'ın daha önce 2 kez evlendiği ve şu anda evli olduğu kadınla da boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Özcan'ın, evin satılmasını istemesi nedeniyle cinayetleri işlediği üzerinde duruluyor. Öte yandan güvenlik görevlisi Ahmet Özcan'ın 2013 yılında 'Gebze'de UFO gören güvenlik görevlisi' şeklinde basında yer aldığı öğrenildi.
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