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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Karslı güvenlikçiler tilkiyi eliyle böyle besledi

Karslı güvenlikçiler tilkiyi eliyle böyle besledi

Tilkinin nizamiyeye gelesi

Güvenlik Görevlisi İsaf Diyalog Uttu Güvenlikçi 

-Güvenlikçilerin ekmek vermesi
-Güvenlikçi Yetkin Sarman'ın konuşması

( KARS )- Kızıl tilki güvenlikçilerin maskoto oldu KARS

- Karslı güvenlikçiler, sık sık nöbet tuttukları nizamiyeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor. Tilki ile güvenlikçilerin dostluğu ise şaşırtıyor. Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ)’de güvenlik görevlisi olarak görev yapan Yetkin Sarman ve arkadaşlarıyla her gün nöbet tuttukları nizamiyeye gelen tilki arasında gönül bağı kuruldu. Önceleri güvenlikçilerden kaçan tilki, daha sonra güvenlikçilerin elinden ekmek yemeğe başladı.
Güvenlikçilerle dost olan kızıl tilki, her akşam nizamiyeye gelerek karnını doyurduktan sonra gidiyor. Nizamiye’ye gelen kızıl tilki ile güvenlik görevlisi arasındaki diyalog ise güldürdü. Güvenlik görevlisi Yetkin Sarman, arasındaki güldüren diyalog: “Gel ne istiyorsun. İki ekmeğimizi yedin. Bize ekmek kalmadı. Ne kadar tatlı, hele şuna bak. Bugün ki, misafirimiz tilki, bizden ekmek istiyor. İki ekmek yedi.” Düzenli olarak her gün nizamiyeye gelen tilki karnı doyurduktan sonra gidiyor. Kızıl tilki görevlilerin maskotu oldu.
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