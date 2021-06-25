KARS - Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettiği iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı
- Kars Adalet Sarayı binası - Zanlıların adliyeye sevki Kars 'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yardım iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındıKARS (AA) - Kars 'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kağızman'daki Çemçe/Madur bölgesinde PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı.Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerince ortak operasyon düzenlendi. Örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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