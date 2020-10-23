Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kars’ta böyle ders çalıştı

Kars’ta böyle ders çalıştı

Ders çalışan çocuğun sırtına binen kediden genel ve detay görüntüler

( KARS )- Kars’ta kedi ve çocuğun dostluğu kamerada KARS

İlkokul Öğrencisi Ders Çalış Kamera Cep Telefonu Hayvan 


- Kars’ta ders çalışan çocuğun sırtına oturan kedi, cep telefonuyla an be an kaydedildi. Kars’ın Digor ilçesine bağlı Alem köyünde evde ders çalışan ilkokul öğrencisi Adem Özyağcı, sırtına binen kedisi ‘Duman’ ile bir süre ders çalıştı. Adem Özyağcı’nın sırtına binen kedisi Duman ile arasındaki bağ ise dikkat çekti. Ders çalışan çocuğun sırına binen kedi, insanlarla hayvanlar arasında kurulan bağı bir kez daha gözler önüne serdi. (KRS-AT-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı