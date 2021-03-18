KARS - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
- Tören alanından görüntü - Vali Türker Öksüz'ün konuşması - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde yapılan etkinlik18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümüKARS - Kars 'ta Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen tören, Vali Türker Öksüz ve 14. Mekanize Piyade Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut'un anıta çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı.Ardından Vali Öksüz ve beraberindekiler, şehitlikteki müzeyi gezip şehit mezarlarına karanfil bıraktı.Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bizler Çanakkale'de, Sarıkamış'ta Milli Mücadele'nin bütün cephelerinde, yurt içinde ve yurt dışında teröristlerle mücadelede şehit olan ve vatanımızın her karış toprağında koyun koyuna yatan kahraman şehitlerimizden aldığımız güç ve inançla birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza ederek, vatanımıza namahrem eli değdirtmeyeceğiz." dedi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım