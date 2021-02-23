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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Karıştıkları hırsızlık olayları ve yakalanma anları kamerada... İstanbul'da 8 ayrı evden 1 Milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Karıştıkları hırsızlık olayları ve yakalanma anları kamerada... İstanbul'da 8 ayrı evden 1 Milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Şüphelilerin apartmanın önüne gelmeleri

Hırsızlık Çetesi Harekete Geç Hırsız Polis Ekipleri Kışla 

-Apartmana girmeleri
-Eve girmeye çalışmaları
-Detay
-Şahısların emniyet çıkışları

( İSTANBUL ) - İstanbul'da 8 ayrı evden 1 Milyonluk vurgun yapan çete çökertildi- Hırsızlık anları kamerada İSTANBUL

- İstanbul'da toplam 8 ayrı evden 1 Milyon TL vurgun yapan çete çökertildi. 6 şüpheli gözaltına alınırken, yakalanma anlarına ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 28 Ocak ve 19 Şubat tarihleri arasında Kadıköy, Üsküdar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenler, Avcılar, Bahçelievler, ve Eyüp Sultan ve Güngören’de hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntüleri inceleyerek, şahısların eşkalleri belirledi. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlardan biri suç üstün yakalanırken, diğer 5 şüphelide yapılan operasyonlar ile gözaltına alındı. Toplam 8 ayrı eve giren ve 1 Milyon TL vurgun yapan hırsızlık çetesi çökertildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyette işlemlerinin bitmesinin ardından adliye ye sevk edildi. Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin polis ekiplerini görünce kaçmaları ve bir şüphelinin yakalanma anı yansıdı. (HZE-ZA-BA-Y)
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