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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karısını bayıltana kadar dövdü, 'Araca zarar verip başını araca vurdu' dedi

Karısını bayıltana kadar dövdü, 'Araca zarar verip başını araca vurdu' dedi

polislerin aracı bulmaları

İlk Müdahale Polis Aracı Harekete Geç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-şahsın aracına zarar verdiğini polislere göstermesi
-kadın ve çocuklarının polis aracından indirilmeleri ve kadının bayılıp yere yığılması
-kadının ambulansa alınması
-kocanın polis aracına alınıp götürülmesi
-kocanın adliyeye sevk edilmesi

( ANTALYA ) Karısını bayıltana kadar dövdü, "Araca zarar verip başını araca vurdu" dedi- Olay yerine gelen polis yarı baygın haldeki kadın için sağlık ekiplerini çağırdı- Eşinin aracın kontağını kırarak başını araca vurduğunu söyleyen koca gözaltına alındı ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesinde park halinde bulunan aracının içerisinde eşini öldüresiye döven şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde yarı baygın halde bulunan kadın ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öfkeli koca, eşini araca zarar verdiğini ve başını araca kendi vurarak yaralandığını söyledi ancak gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Yaralı kadın kocasından davacı olurken şüpheli koca adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun mahallesi Öger İlköğretim okulu önünde park halinde bulunan 07 AGL 173 plakalı otomobil içerisinde bir kadının darp edildiği ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri aracın bulunduğu yerden ayrıldığını tespit etti. Polis ekiplerinin araştırmaları sonucu araç, Sorgun Mahallesi 8009 sokak üzerinde park halinde bulundu. Aracının içerisinde yakalanan E.T polis ekipleri tarafından göz altına alınırken, darp edildiği belirtilen H.T yarı baygın bir vaziyette polis aracına alındı. H.T olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.T’nin araç içerisinde eşini darp ettikten sonra eve gidip olaya tepki gösteren 16 yaşındaki oğlu S.T ve 15 yaşındaki kızı S.T’yi de darp ettiği ortaya çıktı. Şahıstan eşi ve çocukları davacı oldu. E.T, götürüldüğü karakolda eşini dövmediğini belirterek “Eşim araç içerisinde bir anda sinirlenip sinyal kolu ve anahtar kontağını kırmak suretiyle aracıma zarar verdi. Kendisi başını araca vurmak suretiyle kendisine de zarar verdi. Kendisinden davacıyım” dedi.
Geceyi emniyette gözaltında geçiren E.T işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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