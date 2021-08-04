Karı koca çiftin mısır tarlası görünümlü uyuşturucu tarlasına polis operasyonu

-Polisin baskın yapılan adrese girmesi

-Polisin hamur teknesi içinde hasadı yapılıp, kurutulmaya bırakılan kenevirleri bulması

-Mısır tarlası üzerinde drone uçuşu yapılıp kenevirlerin yerinin tespit edilmesi

-Tarlada bulunan kenevirlerin sökülmesi

-Polisin uyuşturucuyu bulduktan sonra elleri ile işaretler yaparak sevinçlerini göstermesi

-Ele geçirilen uyuşturucudan toplu görüntü



( AFYON KARAHİSAR)- Hamur teknesinde 72 kilo esrar, mısır tarlasında 15 bin kök kenevir ele geçirildi- Mısır tarlarına ekili kenevirleri polis droneyle tarlayı didik didik ederek buldu- Afyonkarahisar polisinden son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da mısır tarlası ve bostanı kenevir eken karı, koca çift polisin drone destekli operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Polisi hasadı yapılan 72 kilo 100 gram esrarı hamur tekneleri, 15 bin 894 adet ekili keneviri ise mısır tarlasını drone ile didik didik ederek ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Çobanlar İlçe Emniyet Amirliği desteği ile Çobanlar ilçesinde gerçekleştirdi. Aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçen narkotik polisi ilçede Zeki (53) ve Rahime U., (50) isimli karı, koca çiftin çiftlik evlerine baskın düzenledi.

Çiftlik evi ve eklentilerinde arama yapan polis, ev ekmeği yapmak için fırınlara hamur taşınan tekneler içerisinde hasadı yapılıp kurutulmuş halde 72 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Kenevirler mısırların arasında havadan böyle tespit edildi Operasyonda evin hemen yanı başındaki mısır tarlaları ve bostandan şüphelenen polis operasyonun devamında şüphelerinde haklı çıktı. Bölgede drone kaldıran ekipler mısır tarlasını incelediklerinde ekili vaziyette kenevir olduğunu belirledi. Tarlayı drone ile havadan saatlerce didik didik eden ekipler ekili haldeki 15 bin 894 adet kenevirin yerini tespit etti. Ekipler ardından kenevirin sökümlerini yaptı. Kenevir ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonrası ekili oldukları yerden söküldü. Polis esrarı bulduktan sonra sevinçlerini böyle gösterdi Operasyonunda ardından Zeki U., ile Rahime U., isimli karı koca çift gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Operasyon esnasında kenevirleri bulan ekipler sevinçlerini kendilerini görüntüleyen polis dronesine el işaretleri yapıp, gülümseyerek gösterdi. Öte yandan, polis ekipleri ele geçirdikleri esrar miktarı göz önüne alındığında kentte son yıllarda yapılan en büyük uyuşturucu operasyonlarından birisine imza attı. (GC-

