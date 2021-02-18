Kardan kapanan yol 5 saatlik çalışmayla açıldı, hasta kadın paletli ambulansla kurtarıldı

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( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde hastalanan Melek Ciboğlu, İl Özel İdaresi karla mücadele ve 112 Acil Servis ekiplerinin 5 saatlik çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Yeniyurt Köyünde yaşayan ve aniden rahatsızlanan Melek Ciboğlu (65) yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İhbarın ardından kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köye ambulansla gidemeyen sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açtı. Köye paletli ambulansla ulaşan sağlık görevlileri, hasta Ciboğlu’a ilk müdahaleyi evinde yaptı. Ekipler daha sonra hasta kadını Refahiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık durumu iyi olan Ciboğlu, karla mücadelece ve sağlık ekiplerine teşekkür etti. Öte yandan Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle 226 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



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