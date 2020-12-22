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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Karda kontrolü kaybetti, aracıyla uçurumdan yuvarlandı

Karda kontrolü kaybetti, aracıyla uçurumdan yuvarlandı

-Kaza yerinden çekilen görüntüler

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Sağlık Çalışanları Kar Yağışı 

--Ambulansa bindirilen yaralıyı hastaneye götürürken çekilen görüntüler
--Uçuruma düşen arabanın bulunduğu alana inen ekiplerden çekilen görüntüler
--Araçta yaralı bulunan sürücüyü kurtarma çalışmaları yapılırken çekilen görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’nın Hamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Ağrı’da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Hamur ilçesi Burgulutaş mevkiinde yolun kaygan olmasından dolayı Suat Efe (32) idaresindeki 77 ES 250 plakalı araç uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Aracın uçurumdan yuvarlanması sonucu araç sürücüsü Suat Efe araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi, 112 Acil Sağlık ekibi ile Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri ve sağlık çalışanları aracın düştüğü bölgeye halat yardımıyla inerek sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralı sürücü Suat Efe ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralı sürücünün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. (SA-
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