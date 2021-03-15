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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karda araçları mahsur kalanların imdadına KARDOFF ekipleri yetişti

Karda araçları mahsur kalanların imdadına KARDOFF ekipleri yetişti

Paletli aracın ilerlemesi

Jandarma Bild Gezin Ormanlı 

-Yolda kalan araç ve vatandaşlardan görüntü
-Halat bağlanması ve aracın çekilmesi
-Detaylar

( KARABÜK ) - KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda araçları kara saplanan vatandaşlar KARDOFF ekiplerinin paletli kar aracı ile kurtarıldı. Safranbolu’da gezintiye çıkan bir grup arkadaş Sarıçiçek ve Ahmet Usta arasında yer alan jandarma mezarlığı mevkiinde araçları kar kaplı yolda kaldı. Kar ve buzlanmadan dolayı aracı saplandığı yoldan çıkaramayan vatandaşlar durumu KARDOOF ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine paletli kar aracı ile olay yerine varan ekipler halat yardımı ile karlı yolda sağlanan aracı kurtardı. (YE-
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