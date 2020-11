Karayolu kenarında çadırda yaşam mücadelesi veren aile yardım bekliyor

-Annenin ateş başında oturmasından görüntü

( DENİZLİ -ÖZEL)-Eşini kuyu zehirlenmesinde kaybetti, 200 bin TL’lik borç ile çadırda hayat mücadelesi veriyorlar- Eşini kuyu zehirlenmesinde kaybeden Aydınhan; “Evimi bir banka alacağını söylüyor ve çadırın içinde yaşıyorum”- “Kokoreççilik yapayım diye uğraşıyorum ama günde 20 ile 50 TL arası kazanıyorum”- “Kendim hastayım, oğlum da böbrek hastası” DENİZLİ



- Denizli’nin Çameli ilçesinde feci bir olayda eşini kaybeden 45 yaşındaki 4 çocuk annesi, eşinin borçlarından dolayı çocukları ile ortada kaldı. Yaklaşık senetler ile birlikte 200 bin TL’lik borç ve icralardan dolayı ortada kalan aile karayolu kenarında minibüste kokoreç satarak, çadırda yaşam mücadelesi veriyor. 45 yaşındaki Fatmana Aydınhan, “Çocuklarımı okutup hayatımı sağlayamıyorum. Kendim hastayım, oğlumda böbrek hastası. Eşim her yere borç yapmış, bütün borçlar benim başıma kaldı” dedi.

Denizli’nin Çameli ilçesinde geçtiğimiz aylarda Çamlıbel Mahallesinde 3 metre derinliğindeki kuyuya inen ve aynı aileden 4 kişinin zehirlendiği 1 kişinin ise hayatını kaybettiği olayda Aydınhan ailesi bahçe sulama amacıyla kullanılan su motor arızasını gidermek istemişti. Kuyuya inen 43 yaşındaki Yusuf Aydınhan, zehirlenerek bayıldı ve kuyuda hayatını kaybetmişti. Aydınhan’ın 45 yaşındaki eşi Fatmana Aydınhan, ailesine bakmak için eşinin daha önceden yatırım yaparak yaptığı kokoreç minibüsünü işletmeye başladı.

Aradan geçen zaman içerisinde köyde yaşadığı evine bir bir borçlar gelmeye başladığı için yaşadığı mahalleyi bırakmak zorunda kaldı. Kendisinin hasta ve oğlunun ise böbrek hastası olduğunu belirten Aydınhan, oğullarınla birlikte bir çadırda yaşadığını söyledi.



Eşinin ölmeden önce birçok yere borç oluşturduğunu ve senetler imzaladığını anlatan Aydınhan, evinin ise bir banka tarafından el konularak icralık olduğunu belirtti.

Oğullarından birine bakamadığı için Acıpayam ilçesinde bir yurtta kaldığını ve onlara bakmak için mücadele ettiğini belirten Fatmana Aydınhan, “Eşim kuyuda zehirlenip vefat etti. Bende oğlanlarla beraber kalıyorum ve borçta çok. Evimi bir banka alacağını söylüyor ve her yer icralık oldu. Tepede çadırın içinde yaşıyorum, bana yardım eli uzatılmasını istiyorum” dedi.

“Tuvalet ve banyo ihtiyacımı ormanın içinde yapıyorum” Denizli - Muğla yolu üzerinde Serinhisar ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi yakınlarında karayolu üzerine çadır kuran ve kokoreç minibüsü ile oğullarına, ailesine bakmaya çalışan Aydınhan, “Çadırda yaşam zor, havalar soğuk, kış geliyor ve odunum, kömürüm, suyum yok. Tuvalet ve banyo ihtiyacımı ormanın içinde yapıyorum. Hava soğuk olduğu için her gün banyo yapamıyorum ve kış aylarıda geliyor, ben ne yapacağım şimdi. Ben mağdur durumdayım, onun için bana yardım eli uzatırsanız sevinirim. Kokoreççilik yapayım diye uğraşıyorum ama günde 20 ile 50 TL arası kazanıyorum” diye konuştu.

“13 yaşımdaki oğluma icra geldi” Aydınhan’ın eşi vefat etmeden önce birçok yere borç oluşturduğu için zor durumda olduğunu belirterek, “Çocuklarımı okutup hayatımı sağlayamıyorum. Kendim hastayım, oğlumda böbrek hastası. Bankadan kredi çekti, ödeyemedi ve 100 bin TL olduğunu söylüyorlar. Eşim her yere borç yapmış, senet imzalamış ama hiçbirini ödemeden öldüğü için bütün borçlar benim başıma kaldı. 13 yaşımdaki oğluma icra geldi ve icralık olarak gözüküyor. Kokoreç, tost yapıp çocuklarımın karnını doyurmak için uğraşıyorum. Çadırda yaşamak zor ve önümüz kış, bana yardım eli uzatılmasını istiyorum” dedi.





