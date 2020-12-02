Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KARAMAN - Yıkılan metruk binada kafatası ve kemik parçaları bulundu

KARAMAN - Yıkılan metruk binada kafatası ve kemik parçaları bulundu

- Kafatasından görüntü - Polis ekiplerinden görüntü Karaman 'da yıkılan metruk binada kafatası ve kemik parçaları bulunduKARAMAN (AA) - Karaman 'da metruk binanın yıkımı sırasında kafatası ve kemik parçaları bulundu.Abbas Mahallesi Hoca Mahmut Caddesi'nde metruk bir binanın yıkımını gerçekleştiren Karaman Belediyesi ekipleri, bu sırada kafatası ve kemik parçaları buldu.Belediye ekipleri, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, kafatası ve kemik parçalarını inceledi.Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından kafatası ve kemikler emniyete götürüldü.

Polis Bild 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı