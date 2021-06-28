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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KARAMAN - Su kanalına düşen araçtaki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu

KARAMAN - Su kanalına düşen araçtaki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu

- Olay yerinde ekiplerden görüntü - Su kanalına düşen araç Karaman 'da su kanalına düşen araçtaki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulduKARAMAN (AA) - Karaman 'da su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.M.S. yönetimindeki 70 AAN 084 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çeltek Mahallesi, Türk Dünyası Kültür Parkı yanındaki su kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Sürücü ve yanındaki kadının, ekipler olay yerine gelmeden araçtan çıktığı öğrenildi.

Polis Bild Su Kanalı Polis Ekipleri Direksiyon 

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