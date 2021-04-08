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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karaman’da çarpışan otomobiller kaldırıma savruldu: 1 yaralı

Karaman’da çarpışan otomobiller kaldırıma savruldu: 1 yaralı

Kaza yapan otomobiller

Polis Hastane Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri 

-Ambulansın yaralıyı hastaneye götürmesi
-Polis ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada savrulan otomobillerden birisi kaldırımdaki beton dubaların üzerinde askıda kaldı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Y. yönetimindeki 06 FJ 407 plakalı Peugeot marka otomobil ile E.U. idaresindeki 45 YB 3641 plakalı Hyundai marka otomobil kavşakta çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde kaldırıma savrulurken U.Y. idaresindeki araç ise beton dubanın üzerinde asılı kaldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan E.U., ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından, her iki araçta çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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