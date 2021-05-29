Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KARAMAN - 5 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

KARAMAN - 5 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

- Karaman Adalet Sarayı binası - Zanlının adliyeye getirilmesi Karaman 'da 5 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandıKARAMAN (AA) - Karaman 'da 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi polis ekiplerince yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı suçtan aranan ve 20 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E'nin (36) gözaltına alınması için operasyon düzenledi.
Operasyon sırasında Y.E. ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından gözaltına alınan Y.E, emniyete götürüldü.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis Akalan Hapis Cezası Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement