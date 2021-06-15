Karaçi'de kaçak yapıların yıkılmaması için direnenler polisle çatıştı
- Binaların yıkılmaması için direnen kalabalıktan detaylar - Göstericilerin slogan atması - Yıkım yapılacak binaya çıkan göstericiler - Polisin müdahalesi - Polisin gözaltı yapması - Yıkım işleminden detaylarİSLAMABAD (AA) - Pakistan 'ın Karaçi şehrinde kaçak binaların yıkılmaması için direnen kalabalık polisle çatıştı.Yerel basındaki haberlere göre polis, Yüksek Mahkeme emriyle Karaçi'nin Raşid Minhas Yolu'ndaki kaçak yapıların yıkımı için bölgeye gitti.Bölge halkı, evlerini yıktırmamak için güvenlik güçlerine ve iş makinelerine engel olmaya çalıştı.Emniyet güçleri göstericilere cop ile müdahale ederken, protestocular da polise taş ve sopa fırlattı.Çıkan arbedede polis ve göstericilerden yaralananlar oldu, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.
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