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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KARABÜK - Zincirleme trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı

KARABÜK - Zincirleme trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı

- Kaza yerinden detaylar - Kazada hasar gören araçlar Karabük 'te zincirleme trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralıKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Karabük 'ten Ankara istikametine giden Kenan K'nin (24) kullandığı 78 BP 438 plakalı hafif ticari araç, Mermer mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.Çarpmanın etkisiyle devrilen aracın sürücüsü yaralandı.Bu sırada aynı istikamette ilerleyen ve kaza nedeniyle duran Mehmet Akif K. idaresindeki 06 BCA 594 plakalı cipe Salih B. kontrolündeki 06 BBU 886 plakalı otomobil çarptı.Kazada, otomobilde bulunan Ebru (31) ve Semih B. (4) yaralandı.Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Bir süre trafiğe kapalı kalan Karabük - Ankara kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri Trol Aydınlatma Direği 

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